"Шахтер" в ранге чемпиона потерял очки в матче с "Зарей"

КИЕВ. 28 июня. УНН. В 28-м туре Украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимал "Зарю" в центральном поединке тура, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

"Оранжево-черные" досрочно, еще в прошлом туре, стали чемпионами УПЛ, тогда как у "Зари" уровень решающих матчей в борьбе за пока вакантно - второе место на самом пике.

Турнирная мотивация от первых минут заставляла гостей активно идти вперед, и в итоге первый тайм прошел в равной и интересной борьбе. Уже в дебюте Пятов не позволил отличиться Хомченковский после удара из пределов штрафной, а вслед Матвиенко прервал попытку Кабаева выйти один на один с вратарем. "Шахтер" ответил контролем мяча и серией затяжных атак, однако немного не хватало точности в финальной фазе.

Вторая половина началась с обмена острыми атаками. Василь среагировал на рикошет от своего защитника после прострела Болбата и получил мяч в самом углу и отличный момент имел Алан Патрик, но его мощный выстрел приняла на себя перекладина. Луганчане ответили опасным ударом со штрафного в исполнении Леднева - Пятов перевел на угловой.

В заключительной пьятнадцятихвилинци активизировались подопечные Виктора Скрипника: в дальний угол метил Кабаев, однако немного не попал, а после удара Хомченовского под самую штангу очередной сейв совершил Андрей Пятов. В итоге 0:0.

Примечательно, что после завершения матча состоялась торжественная церемония награждения "горняков" золотыми медалями УПЛ сезона-2019/20 и вручения чемпионского трофея.