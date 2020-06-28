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В Украине сегодня отмечают День Конституции

В Украине сегодня отмечают День Конституции

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Украине сегодня, 28 июня, отмечают государственный праздник - День Конституции - 24-й годовщину с момента вступления в силу Конституции государства. Об этом сообщает УНН.

28 июня в Украине является официальным выходным днем. Так как в этом году праздник Дня Конституции приходится на воскресенье, понедельник, 29 июня, также является выходным днем.

Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года.

Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

Из-за эпидемии коронавируса в Украине впервые в истории были отменены торжественные и массовые мероприятия по случаю Дня Конституции.

Источник: УНН
Теги: праздник, День Конституции
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