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Синоптики предупредили об угрозе наводнений в Киевской и Одесской областях

Синоптики предупредили об угрозе наводнений в Киевской и Одесской областях

КИЕВ. 28 июня. УНН. 28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м. Местами дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.

28-30 июня, в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м, при этом вероятно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с.Яськы и г.Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

28 июня в результате добегания паводковой волны, ожидаются подъемы уровней воды в нижнем течении Боржавы - в\п с. Верхние Реметы на 1,2 - 1,7 м, в пределах коренного русла, без негативных последствий.

Напомним, в результате непогоды в Украине обесточенными остаются 11 населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Киевская область, наводнение, паводки
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