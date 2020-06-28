На Закарпатье задержали нелегалов из Сирии

КИЕВ. 28 июня. УНН. Трех нелегальных мигрантов задержали сегодня ночью пограничники отделения "Косино" совместно с курсантами Национальной академии Госпогранслужбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.

Трех мужчин наряд заметил около часа ночи. Правонарушители, преодолев заградительный забор, намеревались незаконно попасть в соседнюю Венгрию, впрочем это им не удалось. За 30 метров до государственной границы их задержали. Никаких документов нелегальные путешественники при себе не имели. Пограничникам сообщили, что являются гражданами Сирии.

Также задержанные рассказали, что учились в Днепропетровской медицинской академии, и, якобы, в течение некоторого времени работали по специальности, однако решили искать лучшей судьбы в одной из стран Евросоюза, а потому решились на незаконное пересечение границы.

Для составления протоколов о правонарушении и проведения дальнейших фильтрационных мероприятий иностранцев доставлены в пограничное подразделение. Проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к организации переправки нелегалов.

Напомним, в ЕС растет поток мигрантов с ослаблением ограничений из-за пандемии.