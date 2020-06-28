Сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами

КИЕВ. 28 июня. УНН. 28 и 30 июня в западных, северных и местами центральных областях, 29 июня на Левобережье кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории преимущественно без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Температура ночью 14-19 , на побережье морей до 23°; днем 26-32°, на юге до 34°, во вторник на западе 22-27°.

В Киевской области и в Киеве сегодня ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.

Напомним, синоптики предупредили об угрозе паводков в Киевской и Одесской областях.