С начала лета на водоемах погибли более 30 детей

КИЕВ. 28 июня. УНН. С начала июня на водоемах страны погибли более 30 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС Украины.

"Жара, в совокупности с длительными летними каникулами и приумноженная недостаточным родительским контролем, к сожалению, заставляет спасателей раз акцентировать на безопасности детей. На примере тревожной статистики, свидетельствующей о том, что с начала июня вода уже унесла жизни более чем тридцати детей", - говорится в сообщении.

Так, спасатели напоминают правила для безопасного отдыха:

- правильный выбор места для купания,

- строгое соблюдение правил безопасности во время купания,

- постоянный контроль за детьми из дока взрослых,

- категорическое нет адкогольнимы напитки, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в опасной ситуации.

Напомним, по данным ГСЧС, с начала месяца на водоемах страны утонуло уже более 50 человек .



