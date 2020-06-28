ВОЗ: в мире разрабатывается более 200 вакцин против COVID-19

КИЕВ. 28 июня. УНН. В мире сейчас разрабатывается более 200 вакцин против коронавирусной болезни. Об этом заявила заместитель гендиректора ВОЗ Самия Сваминатан, передает УНН со ссылкой на The Indian Express.

"Более 200 вакцину находятся на разных стадиях разработки, а 15 - в клинических испытаниях на людях. Есть надежда на то, что вакцины будут готовы через 12-18 месяцев", - заявила

По ее словам, разработка вакцины против COVID-19 является актуальным вызовом в мире и затраты на это могут достигать 18,1 млрд долларов.

Напомним, в Бразилии началось клиническое испытание вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета.

Как сообщал УНН ранее, Марафон Global Goal: Unite for Our Future, организованный Европейской комиссией совместно с кампанией Global Citizen мобилизовал 6,15 миллиарда евро на разработку и обеспечение доступа к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.