Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Вернуться к списку Архив
12195

ВОЗ: в мире разрабатывается более 200 вакцин против COVID-19

ВОЗ: в мире разрабатывается более 200 вакцин против COVID-19

КИЕВ. 28 июня. УНН. В мире сейчас разрабатывается более 200 вакцин против коронавирусной болезни. Об этом заявила заместитель гендиректора ВОЗ Самия Сваминатан, передает УНН со ссылкой на The Indian Express.

"Более 200 вакцину находятся на разных стадиях разработки, а 15 - в клинических испытаниях на людях. Есть надежда на то, что вакцины будут готовы через 12-18 месяцев", - заявила

По ее словам, разработка вакцины против COVID-19 является актуальным вызовом в мире и затраты на это могут достигать 18,1 млрд долларов.

Напомним, в Бразилии началось клиническое испытание вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета.

Как сообщал УНН ранее, Марафон Global Goal: Unite for Our Future, организованный Европейской комиссией совместно с кампанией Global Citizen мобилизовал 6,15 миллиарда евро на разработку и обеспечение доступа к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВОЗ, вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.