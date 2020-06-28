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С начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили у более чем 6,5 тыс. медиков

С начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили у более чем 6,5 тыс. медиков

КИЕВ. 28 июня. УНН. С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 42 982 человек, из них 6 580 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Всего с начала пандемии заболело 42 982 человека. Из них 3147 детей, а также 6580 медработников. В общем выздоровели 18934 лица, а летальных случаев 1129", - сказал Степанов.

Также он добавил, что за минувшие сутки было совершено 14 169 тестирований, из них 9645 исследований методом ПЦР и 4524 методом ИФА.

Напомним, в Украине на 9 часов 28 июня зафиксировано уже почти 43 000 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - меньше тысячи новых больных.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
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