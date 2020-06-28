В Польше начались президентские выборы

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Польше утром в воскресенье, 28 июня, начались президентские выборы. Избирательные участки открыты с 8 до 22 часов по киевскому времени, передает УНН со ссылкой на Рolskie Radio.

"Избирательные участки открылись в 7:00 утра (8:00 утра по киевскому времени - ред.), чтобы избиратели избрали главу государства из числа 11 кандидатов", - говорится в сообщении.

Так, основными претендентами на победу считаются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, пишет издание.

Также среди кандидатов: журналист и телеведущий талант-шоу Шимон Головня; бывший мэр Слупска и действующий депутат Европарламента от Польши Роберт Бедронь; Владислав Косняк-Камыш с Польской народной партии; Кшиштоф Босак с "Конфедерации".

Пятеро других кандидатов - это предприниматель-политик Марек Якубяк, академик Мирослав Пиотровский, бизнесмен Павел Танайно, политик и общественный активист Вальдемар Витковский и бизнесмен Станислав Жолтек.

Нынешние президентские выборы проводятся по гибридной системе. В связи с пандемией коронавируса в Польше принят закон, согласно которому проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно, по почте. По почте обязаны также проголосовать все, кто находится в изоляции и на карантине.

Отметим, что дистанционно польские избиратели также будут голосовать в странах, где много поляков. В Украине избиратели могут проголосовать как на избирательных участках, так и дистанционно. По словам заместителя министра иностранных дел Польши, рекордные 387 000 поляков, проживающих за рубежом, зарегистрировались для голосования на президентских выборах страны.

В связи с пандемией коронавируса на участках будут приняты меры безопасности, в частности будет происходить постоянная дезинфекция. Избирателей, которые обязательно должны быть в масках, просят по возможности приносить с собой ручки для голосования. Также на избирательных участках должно быть соответствующее количество человек.

Добавим, что официальные результаты голосования будут объявлены в течение ближайших дней.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, согласно польским правилам выборов, второй тур состоится через две недели, 12 июля.

Ранее УНН писал, что отложенные из-за введенных карантинных мероприятий и политического спора президентские выборы в Польше должны состояться 28 июня.

Напомним, президентские выборы должны были состояться в Польше 10 мая, однако голосование отменили из-за эпидемии вызванного коронавирусом заболевания COVID-19.

Правящая в стране партия "Право и справедливость" (ПиС) хотела провести голосование по почте, однако Сейм поддержал эту инициативу лишь 7 мая, когда уже не оставалось времени на подготовку почтового голосования.

Поэтому Польша решила не открывать избирательные участки 10 мая, а взамен назначить новую дату волеизъявления.

По мнению аналитиков, лидер ПиС Ярослав Качинский хочет скорейшего проведения президентских выборов, чтобы обеспечить победу действующему главе государства Анджею Дуде, которого поддерживает правящая партия. Дуда уверенно лидировал в опросах.