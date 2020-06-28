Новости: Политика
Воскресенье, 28 июня 2020, 10:59 • Наталья Рябцева • 10740
Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику
КИЕВ. 28 июня. УНН. По случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции гетману Пилипу Орлику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
Так, Глава государства возложил цветы к памятнику гетману в Киеве.
В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Добавим, что Зеленский и Ермак во время церемонии были в масках.
Ранее УНН писал, что Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с Днем Конституции.
Источник: УНН
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