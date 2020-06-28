Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику

КИЕВ. 28 июня. УНН. По случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции гетману Пилипу Орлику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, Глава государства возложил цветы к памятнику гетману в Киеве.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Добавим, что Зеленский и Ермак во время церемонии были в масках.

Ранее УНН писал, что Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с Днем Конституции.



