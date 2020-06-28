В суде рассматривают дело относительно кнопкодавства одного из нардепов - Стефанчук

КИЕВ. 28 июня. УНН. В суде слушается дело в отношении народного депутата, который занимался кнопкодавством. Конечного приговора суда еще нет. Об этом заявил в интервью Радио Свобода первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает УНН.

"После того, как этот закон вступил в силу, и мы дали всем СМИ возможность наблюдать за этим процессом и быть такими обличителями кнопкодавцев, то на моей памяти, кажется, больше фактов кнопкодавства не было. Именно это связывается с моментом вступления этого закона в силу", - сказал Стефанчук.

Также он добавил, что не важна степень уголовной ответственности за кнопкодавство, важно, что сам факт является основанием для лишения лица статуса нардепа.

"Я знаю, что один есть. И я знаю, что дело по этому слушается. Конечного приговора нет еще суда. По одному из народных депутатов", - добавил Стефанчук.

Однако, он отказался называть имя нардепа.

Как сообщал УНН ранее, Офис Генерального прокурора начал уголовное производство из-за неличного голосования народного депутата, после того как 21 февраля появилась информация о новом нардепе-кнопкодаве - Владиславе Поляке.



