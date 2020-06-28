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Венгрия приняла решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"

КИЕВ. 28 июня. УНН. Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

Так, новая магистраль должна быть готова к октябрю 2021 года.

Ранее национальный энергетический регулятор Венгрии МЕКН одобрил 10-летний план развития компании, в который был включен и данный проект.

Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу “Турецкий поток”.

Ранее УНН писал, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу, после введения в работу второй ветки может остаться без части транзита в Венгрию и Сербию.

Источник: УНН
Теги: газ, Венгрия, газопровод, Турецкий поток
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