В России за сутки зафиксировали почти 7 тыс. новых случаев COVID-19

КИЕВ. 28 июня. УНН. За минувшие сутки в России обнаружили 6791 новый случай COVID-19, а из больниц выписали почти 6 тыс. человек после выздоровления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный российский Telegram-канал о коронавирусе в РФ.

"За прошедшие сутки выявлено 6791 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве количество новых случаев за сутки составляло 717, а в Московской области - 325.

Всего в стране выявлено 634 437 больных в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 9073 человека.

"За последние сутки из больниц выписали 5735 выздоровевших людей", - добавили в сообщении.

Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 399 087 человек.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 498 135 человек.



