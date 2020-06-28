В Мелитополе полицейского привлекли к административной ответственности за нарушение карантина

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Мелитополе Запорожской области полийцейського привлекли к административной ответственности за нарушение условий карантина. Установлено, что он находился без средств индивидуальной защиты в одном из супермаркетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

"Во время мониторинга средств информации было выявлено публикацию о нарушении полицейским правил карантина. Установлено, что 19 июня, сотрудник Мелитопольского отдела, старший лейтенант полиции, находился в одном из супермаркетов города без средств индивидуальной защиты. Факт правонарушения зафиксировали неравнодушные граждане на видео", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выявленного факта, Главным управлением Национальной полиции в Запорожской области назначено служебное расследование.

"По результатам собранных материалов, уполномоченным лицом, в соответствии со ст. 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, принято решение о привлечении полицейского к административной ответственности в соответствии со статьей 44-3 (Нарушение правил карантина по отношению к людям) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в полиции.

Напомним, в Верховный суд поступило обращение Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области с просьбой обратиться в Конституционный суд относительно толкования, можно ли привлечь Президента Зеленского к административной ответственности за нарушение карантина.