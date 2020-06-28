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Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку

Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Киеве житель дома по улице Преображенской в Соломенском районе обрезал шланг к газовой плите и угрожал взорвать многоэтажный дом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба "Киевгаза", передает УНН.

"27 июня в 00:38 в аварийную газовую службу в Киеве поступил звонок об угрозе взрыва газа. Сообщили, что житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе открыл краны газовой плиты и угрожает взорвать дом. Так ночью в опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки", - говорится в сообщении.

Так, специалисты аварийной газовой службы и полиция выяснили, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом.

"Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ. Специалисты 104 обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите", - подчеркивается в сообщении.

Работники аварийной службы немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва. Ситуация была ликвидирована без эвакуации жителей дома.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Погибли пять человек, еще пятеро были травмированы.

Основной версией взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве является взрыв бытового газа.

Источник: УНН
Теги: газ, Киев, взрывы
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