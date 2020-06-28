ООС: с начала суток боевики дважды открывали огонь

КИЕВ. 28 июня. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны, капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. На луганском направлении, в период с 4:05 по 4:30, российские оккупационные войска выпустили 9 мин 82-го калибра по защитникам Мироновского. А с 7:25 по 7:50 вели обстрел позиций украинских защитников вблизи Старогнатовки, что на донецком направлении", - отметил Шаравара.

По его словам, на вражеские обстрелы украинские военные оперативно отвечали с имеющихся огневых средств.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет", - добавил Шаравара.

Напомним, 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.