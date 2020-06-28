"Выбивали" деньги с четы пенсионеров: в Днепропетровской области задержали трех иностранцев

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Днепропетровской области правоохранители задержали трех граждан Азербайджана, которые совершили разбойное нападение на семью пенсионеров и завладели их автомобилем. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

"За разбойное нападение на семью пенсионеров в Днепропетровской области задержали трех иностранцев. Угрожая ножом, мужчины завладели у жителей поселка в Криничанском районе деньгами, электрооборудованием и автомобилем "ВАЗ", - говорится в сообщении.

Установлено, что преступление произошло в ночь с 26 на 27 июня. Отжав пластиковое окно, мужчины залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем пострадавших.

"Правоохранители установили и задержали трех мужчин - жителей города Кривой Рог 29, 34 и 37 лет. Установлено, что они граждане Республики Азербайджан, имеют вид на жительство на территории Украины. У злоумышленников изъяли похищенное имущество. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ", - сообщили в полиции.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Дарницкий районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении двух ранее судимых жителей столицы, которых подозревают в нападении и краже у пенсионера 40 тыс. гривен сбережений, которые он хранил дома.



