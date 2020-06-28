Стало известно имя погибшего накануне военного на Донбассе

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Донецкой области погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" ВСУ Иван Дедюх. Об этом на своей странице в Facebook в ночь на воскресенье написал мэр Тернополя Сергей Надал, передает УНН.

"Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на Востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Ивана Дедюх. Доблесть жителя Тернополя, который отдал свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения - пример подлинного героизма, который навсегда войдет в историю Украины. Община Тернополя всегда будет помнить патриотов, которые ценой собственной жизни защищали Украину. Вечная память и Царство Небесное. Герои не умирают", - написал Надал.

Добавим, что Дедюх родился 21 января 1983 года в Тернополе. На Донбассе воевал с 2014 года.

Ранее УНН писал, что вблизи Старогнатовки в Донецкой области двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один украинский защитник погиб.



