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Стало известно имя погибшего накануне военного на Донбассе

Стало известно имя погибшего накануне военного на Донбассе

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Донецкой области погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" ВСУ Иван Дедюх. Об этом на своей странице в Facebook в ночь на воскресенье написал мэр Тернополя Сергей Надал, передает УНН.

"Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на Востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Ивана Дедюх. Доблесть жителя Тернополя, который отдал свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения - пример подлинного героизма, который навсегда войдет в историю Украины. Община Тернополя всегда будет помнить патриотов, которые ценой собственной жизни защищали Украину. Вечная память и Царство Небесное. Герои не умирают", - написал Надал.

Добавим, что Дедюх родился 21 января 1983 года в Тернополе. На Донбассе воевал с 2014 года.

Ранее УНН писал, что вблизи Старогнатовки в Донецкой области двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один украинский защитник погиб.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Тернополь и Тернопольская область, ООС
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