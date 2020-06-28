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В центре Киева провели акцию "Руки прочь от закона о языке"

В центре Киева провели акцию "Руки прочь от закона о языке"

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КИЕВ. 28 июня. УНН. На Майдане Независимости в столице активисты в рамках акции "Руки прочь от закона о языке" вывесили 25-метровый баннер в знак протеста против возможного внесения изменений в закон о языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook гражданского движения "Видсич".

"Сегодня, в День Конституции Украины, активисты Гражданского движения "Видсич" вывесили над Майданом Независимости собственноручно сделанный 25-метровый баннер, чтобы напомнить Зевласти о необходимости следовать 10 статье Основного Закона и недопустимости посягательства на роль украинского языка, в частности на Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении.

Как отмечают активисты, недавние заявления руководства государства о "необходимости изменений закона о языке, украинских языковых квот на телевидении и радио неприемлемы".

Напомним, как сообщили в МИД, Украина не будет менять закон об образовании, несмотря на требования Венгрии.

Источник: УНН
Теги: Киев, акции, украинский язык
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