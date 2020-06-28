В Госпогранслужбе уточнили, кто не нуждается в самоизоляции после пересечения границы

КИЕВ. 28 июня. УНН. Согласно решению правительства, в самоизоляции после пересечения границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях не нуждаются лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест и абитуриенты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Постановлением КМУ от 25 июня № 522 внесены изменения в Постановление КМУ от 20 мая 2020 № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения предусматривают прекращение самоизоляции и обсервации лица, прибывшего из стран со значительным распространением COVID19, в связи с пересечением государственной границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г..Севастополя и выезда из них, в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после въезда в Украину. Кроме того, не подлежат самоизоляции сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, участники ВНО и вступительных экзаменов, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом. Также иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис страхования, уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы отказывает в пересечении государственной границы. Это не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины и лиц, признанных беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите.

Напомним, по состоянию на утро 28 июня во КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области с временно оккупированной территории не пришла ни один человек.