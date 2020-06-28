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Степанов объяснил, почему в Украине возросло число больных COVID-19, а в Европе - нет

Степанов объяснил, почему в Украине возросло число больных COVID-19, а в Европе - нет

Максим Степанов

КИЕВ. 28 июня. УНН. В отличие от Европы, в Украине после смягчения карантина резко увеличилось количество больных COVID-19 из-за несоблюдения и пренебрежения карантинными правилами безопасности. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В большинстве европейских стран, кроме аналогичного введенного в Украине смягчения карантина, осуществляется строгое соблюдение установленных эпидемиологических правил - именно поэтому в Европе количество новых больных снизилась. В Украине же из-за несоблюдения и пренебрежения карантинными правилами безопасности количество больных COVID-19 резко повысилось и составляет пиковые значения именно после введения адаптивного карантина", - сказал Степанов.

Он напомнил, что Минздрав обратился к контролирующие органы с просьбой об усилении контроля за соблюдением эпидемиологических правил безопасности.

Напомним, что в Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
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