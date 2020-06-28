Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 10 миллионов

КИЕВ. 28 июня. УНН. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 10 миллионов 1,5 тысячи человек, из них 5 мллионов 65,8 тысячи - выздоровели. Число жертв достигло 499 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Так, на данный момент количество заболевших составляет 10 001 527 человек. Скончались от болезни 499 124 человека.

Первыми по числу заболевших остаются США, где выявили больше 2,5 миллиона заражений. Жертвами вируса в стране стали уже свыше 125 тысяч человек.

Второе место по числу зараженных в мире занимает Бразилия (1,3 миллиона человек), третье — Россия (633,5 тысячи человек).

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 917 человек, из них 61 ребенок на 65 медицинских работников. В стране уже почти 43 тыс. случаев COVID-19.