Толкнул на землю и обокрал: мужчину посадили на четыре года за нападение на подростка

КИЕВ. 28 июня. УНН. Подольский суд столицы лишил свободы на 4 года и один месяц мужчину, который в феврале побил подростка и отобрал у него сумку с двумя мобильными телефонами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.





"Подольский суд столицы объявил приговор киевлянину за ограбление подростка. Злоумышленник толкнул парня в спину, а когда тот упал на землю, дважды ударил его по лицу и забрал личные вещи. Однако при попытке побега его задержали правоохранители. Теперь за содеянное он проведет четыре года и один месяц в тюрьме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в феврале этого года. От несовершеннолетнего поступило сообщение о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе его ограбил незнакомец. Установили, что на подростка напал прохожий, который был нетрезв. Чтобы избежать конфликта, парень решил убежать, но незнакомец догнал его и толкнул в спину, отчего он упал на землю.

Правонарушитель отобрал у потерпевшего спортивную сумку с личными вещами и двумя мобильными телефонами, после чего дважды ударил его кулаком в лицо и скрылся.

"Правонарушителем оказался 21-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Приговором Подольского районного суда в городе Киеве за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) УКУ, злоумышленника приговорили к четырем годам и одному месяцу лишения свободы", - добавили в полиции.

Напомним, неоднократно судимого за имущественные преступления мужчину в Краматорске Донецкой области признали виновным в дерзком ограблении ребенка.