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Открыл газ и поджег спичку: в Харьковской области из-за взрыва госпитализирован мужчина

Открыл газ и поджег спичку: в Харьковской области из-за взрыва госпитализирован мужчина

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В поселке Эсхар в Харьковской области мужчина открыл газ, поджег спичку, в результате чего произошел взрыв, мужчина был госпитализирован в больницу. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"27 июня около 23:40 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину с ожогами руки и лица доставили в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.

"Следователем Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в полиции.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв. В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Харьков и Харьковская область
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