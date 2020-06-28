В Черниговской области в реке утонул мужчина, еще одного человека ищут

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Черниговской области в реке Остер обнаружили тело 51-летнего мужчины. Еще одного человека 1964 года рождения ищут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС В Черниговской области.

"В Черниговской области вода унесла жизнь мужчины, поиски еще одного человека продолжаются", - говорится в сообщении.

Так, 27 июня в 12:16 поступило сообщение от жителей города Нежин, что в реке Остер ними обнаружено и поднято на поверхность тело мужчины. Им оказался 51-летний житель села Липов Рог Нежинского района.

Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Также отмечается, что сегодня в 10:00 на реке Доч возле села Адамовка Борзнянского района возобновлены поиски пропавшего мужчины 1964 г.р. - местного жителя, который 26 июня в 19:00 пошел рыбачить и до сих пор не вернулся.

Напомним, по информации ГСЧС, с начала июня на водоемах страны погибли более 30 детей.