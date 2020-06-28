Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
11415

На трассе под Одессой столкнулись легковушка и бус на буксире, есть погибший

На трассе под Одессой столкнулись легковушка и бус на буксире, есть погибший

фотогалерея

КИЕВ. 28 июня. УНН. Под Одессой на трассе Одесса-Рени в результате ДТП погиб человек. Его жену, пассажирку авто, было госпитализировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Около 7 часов утра Ford Transit, который был на буксире в Opel Movano, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии водитель Chevrolet, 1987 года рождения, погиб на месте, а его жена получила травмы и была немедленно госпитализирована", - говорится в сообщении.

Сообщается, что данные женщины пока не установлены, известно что супруги - из Николаевской области.

Также правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровно полицейская в нетрезвом виде сбила двух пешеходов.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Одесса и Одесская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.