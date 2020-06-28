В Украине создали Конституцию для детей

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Украине создали Конституцию для самых маленьких - "Простая Конституция". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сообщается, что год назад Президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею - создать Конституцию Украины для детей.

"И вот результат - "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский, который 28 июня находится в Херсонской области, в видеообращении поздравил украинцев с Днем Конституции и отметил, что именно из уважения к Конституции начинается гражданское общество.

Также Зеленский раздал награды и ордена ко Дню Конституции.