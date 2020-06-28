Астрономы открыли две новые экзопланеты, которые могут быть пригодными для жизни

КИЕВ. 28 июня. УНН. Астрономы открыли две новые экзопланеты Супер-Земли, которые могут быть пригодными для жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект Independent - Indy100.

"Астрономы сообщают, что был выявлен ряд экзопланет (планет, находящихся вне нашей Солнечной системы), и они могут быть потенциальными местами жизни. Это открытие было опубликовано на прошлой неделе и показало, что в настоящее время вокруг одной из ближайших к нам звезд есть две Супер-Земли"' , - сообщили в СМИ.

Указано, что Супер-Земли - это планеты, масса которых больше Земли, но меньше, чем планеты типа Урана и Нептуна. Термин по сути касается размеров планеты.

"Что делает их исключительными, это то, что они имеют гораздо больше шансов сохранить свою атмосферу, что увеличивает шансы на жизнь. Это потому, что они на орбите звезды красного карлика, известного как Gliese 887, что находится всего в 11 световых лет от Земли. Эта звезда имеет "жилую зону", которую называют так потому, что там может существовать вода, необходимая для жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Она также гораздо менее активна, благодаря чему менее склонна к опасным вспышкам, которые могут разрушить атмосферу планеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые считают, что планета может быть такой же скалистой, как Земля. Однако, ее температура составляет около 70° C.

Указано, что возможно существует также и третья планета, которая могла бы быть пригодной для жизни, если бы она находилась дальше от звезды и могла иметь температуру, более подходящую для жидкой воды.

Сообщается, что открытие планет даст возможность их детально исследовать, включая поиск жизни вне нашей Солнечной системы.

Напомним, астрофизики заявили, что нашли "копию" Земли и Солнца .