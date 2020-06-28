На Позняках по соседству с домом, где был взрыв, - пожар в многоэтажке

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Дарницком районе Киева на улице Соломии Крушельницкой произошел пожар в многоэтажном доме - неподалеку от дома, где 21 июня произошел взрыв. Об этом в соцсети Facebook сообщила очевидец Екатерина Дьяченко, передает УНН.

"(На - ред.) Крушельницкой пожар. Сейчас", - написала Екатерина Дьяченко.

В комментариях очевидцы отметили, что пожар возник в доме, расположенном рядом с тем, где 21 июня произошел взрыв.

Также указано, что к дому подъехали пожарные.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.