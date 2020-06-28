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В оккупированном Крыму полностью блокируют 30 украинских сайтов - правозащитники

В оккупированном Крыму полностью блокируют 30 украинских сайтов - правозащитники

КИЕВ. 28 июня. УНН. В оккупированном Крыму восемь провайдеров в семи населенных пунктах полностью блокируют 30 украинских информационных сайтов и две социальные сети. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Крымской правозащитной группы (КПГ).

"В Крыму 8 провайдеров в 7 населенных пунктах полностью блокируют 30 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир, "Свидетелей Иеговы" и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, как минимум 4 украинских информационных сайта у этих провайдеров доступны только частично..." - говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на конец июня эти провайдеры не дают доступ минимум к 30 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной территории Украины.

"По сравнению с мониторингом, проведенным КПГ в марте 2020 года, количество заблокированных сайтов увеличилось. В марте к сайту "Информационного сопротивления" доступ блокировали 2 провайдера, а сейчас он недоступен у всех проверенных провайдеров", - отмечается в сообщении.

Напомним, правозащитники обратились в ОБСЕ из-за блокирования украинских медиа в аннексированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: сайт, Крым, блокировка
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