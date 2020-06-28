В Польше фиксируют рекордную явку на выборах

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Польше зафиксировали рекордную явку на президентских выборах последних лет - только до полудня уже проголосовало 24% избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рolskie Radio.

"Национальная избирательная комиссия объявила, что на 12:00 явка на президентских выборах составила 24,08%. Данные поступали от всех избирательных комиссий страны", - сообщили в СМИ.

Указано, что данные Государственная избирательная комиссия получала от 25 423 участковых избирательных комиссий.

"На выборах президента Республики Польша, по состоянию на 12:00 28 июня 2020 года - количество лиц, имеющих право участвовать в выборах, то есть количество лиц, включенных в избирательные списки по округам, из которых получены данные, составляло 29 млн 526 тыс. 533 человека. Избирательные карты выданы 7 млн 109 тыс. 803 лицам, имеющим право голоса, что составляет 24,08% от числа лиц, имеющих право участвовать в этих выборах", - сказал председатель Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк.

Отмечается, что на президентских выборах 5 лет назад, 10 мая 2015 года, явка на 12:00 составила 14,61%.

Указано, что самая высокая явка в Мазовецком (26,36%) и Малопольском (25,32%) воеводствах. Подляское воеводство занимает третье место (25,16%). Среди городов наибольшая явка в Варшаве - 29,59% среди тех, кто голосовал до полудня.

"Как отметил глава Государственной избирательной комиссии, можно считать, что явка до сих пор была рекордной в истории последних выборов", - сказано в сообщении.

Напомним, в Польше проходят президентские выборы.