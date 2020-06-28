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Пожар на Позняках: спасатели ликвидировали загорание в многоэтажке

Пожар на Позняках: спасатели ликвидировали загорание в многоэтажке

КИЕВ. 28 июня. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Позняках в Киеве - неподалеку от дома, где был взрыв. Выяснилось, что пожар возник на балконе 12-го этажа и перекинулся на этаж выше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"28 июня в 16:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Соломии Крушельницкой, 3А, что в Дарницком районе столицы... По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на этаж выше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.

"В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован. В результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир. На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве. Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет", - указано в сообщении.

Напомним, на Позняках по соседству с домом, где был взрыв, случился пожар в многоэтажке.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, ГСЧС
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