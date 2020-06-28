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В Киеве состоялся марш солидарности с Беларусью

В Киеве состоялся марш солидарности с Беларусью

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Киеве сегодня состоялась акция в поддержку белорусской оппозиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на организаторов марша.

Так, акция началась на Майдане Независимости. Участники акции требуют проведения честных выборов в Беларуси. Их основные лозунги: "Свободу Беларуси!", "Нет - репрессиям!", "Свободу политзаключенным!", "Нет - пыткам в тюрьмах!".

Также участники акции планировали пикетировать посольство Республики Беларусь.

Фотографиями с акции делятся пользователи в соцсети Facebook.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей за выдвижение кандидатов, их сдали семь претендентов. По подозрению в якобы совершении экономических преступлений и создании преступной организации в СИЗО КГБ находится претендент на высший государственный пост Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб политика. Также в Беларуси прошли митинги в поддержку оппозиционных кандидатов.

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко после ареста оппонента заявил о "подрезании крыльев ворюгам".

Источник: УНН
Теги: Киев, акции, Беларусь
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