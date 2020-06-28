Стрельба у отдыхающих с детьми в Харьковской области: задержанному сообщили подозрение

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Харьковской области мужчине, которого задержали за стрельбу в отдыхающих с детьми, где умер один человек, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Мужчине, причастному к стрельбе в Харьковской области, полиция сообщила о подозрении в совершении преступлений. Злоумышленник обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства и покушения на убийство граждан", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, из-за стрельбы в отдыхающих с детьми в Харьковской области было открыто несколько производств по трем статьям.

Как сообщалось, в результате стрельбы в Харьковской области пострадали двое мужчин, один из которых скончался. Злоумышленника полиция задержала на месте преступления.