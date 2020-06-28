Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 28 июня. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-службы штаба ООС.

"28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что неподалеку Мироновского враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения 82 мм минометы.

"А вблизи Старогнатовки оккупант использовал против наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в ответ на действия противника, несшими угрозу жизни и здоровью военнослужащих, украинские защитники открывали огонь.

"Потери противника уточняются. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался.

Напомним, 27 июня боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые.