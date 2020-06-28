Во Львове семь нетрезвых людей устроили конфликт с медиками "скорой"

КИЕВ. 28 июня. УНН. Во Львове семь пьяных людей неадекватно вели себя с медиками скорой помощи, которые приехали на вызов. Во время конфликта был поврежден ящик с медикаментами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Сообщается, что 28 июня около двух часов ночи в одном из домов на улице Княгини Ольги семь человек устроили конфликт с медиками, которые приехали на вызов.

"Установлено, что семь человек (мужчины и женщины), львовяне в возрасте от 18 до 29 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами", - говорится в сообщении.

Также полицейские привлекли к ответственности граждан.

"Правоохранители составили по правонарушителей два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП, четыре - по ст.178 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и еще один - по ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители задержали трех граждан Азербайджана, которые совершили разбойное нападение на семью пенсионеров и завладели их автомобилем.