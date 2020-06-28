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В Одесской области укрепляют дамбу для защиты от возможного наводнения

В Одесской области укрепляют дамбу для защиты от возможного наводнения

КИЕВ. 28 июня. УНН. Спасатели выполняют работы по укреплению дамбы в районе села Яськи в Одесской области для защиты от возможного наводнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"Сегодня председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый посетил места выполнения работ на укрепление дамбы спасателями за пределами села Яськи и опасные участки местности, дал соответствующие поручения по постоянному контролю за подъемом уровня воды", - говорится в сообщении.

Так, указано, что спасатели "обследуют проблемные участки местности и проводят расчистку и укрепление земляной дамбы для защиты от возможного наводнения и подтопления частных домохозяйств на улице Озерная в селе Яськи".

"Укреплено 200 м дамбы с помощью джутовых мешков", - добавили в ГСЧС.

Напомним, синоптики предупредили об угрозе наводнений в Киевской и Одесской областях.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, наводнение, ГСЧС, дамба
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