Сюрприз для детей: показали новый свето-музыкальный фонтан в Киеве

КИЕВ. 28 июня. УНН. Новый "сухой" музыкальный фонтан протестовали в Сырецком парке в Киеве. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, обнародовав видео нового фонтана, передает УНН.

"Два года назад мы капитально отремонтировали первую очередь парка "Сырецкий". И сегодня обновляем вторую очередь. Будут в парке и новый фонтан, и современная сцена, и танцпол. Сейчас, в частности, тестируем свето-музыкальный пешеходный интерактивный фонтан", - написал Кличко.

По его словам, это - "сухой" фонтан, ведь чаша находится под фонтаном. Когда фонтан не работает - поверхность остается сухой.

"Поскольку "Сырецкий" парк - место семейного отдыха, где для детей создали немало интересных локаций, фонтан тоже станет сюрпризом для детей - струи воды будут "танцевать" в такт детским песням и подсвечиваться", - рассказал Кличко.

Кличко отметил, что фонтан - интерактивный. И, нажимая специальные сенсорные кнопки, дети смогут изменить высоту струй или, например, их цвет.

"Также фонтан безопасен для игр детей, и в нем можно будет играть даже во время свето-музыкальных шоу", - подчеркнул мэр.

Напомним, в столичном парке Партизанской славы начал работать новый световой пешеходный фонтан.



