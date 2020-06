Трамп заявил, что его не информировали об убийствах солдат США талибами за деньги России

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что его никогда не информировали о том, что российская разведка якобы предлагала денежное вознаграждение талибам за убийства американских военных в Афганистане. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Никто не информировал и не рассказывал мне, Майку Менсу или главе аппарата Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях россиян на наши войска в Афганистане", - написал Трамп.

Также Трамп заверил, что его администрация занимает очень жесткую позицию в отношении России, особенно в сравнении с администрацией Барака Обамы.

Кроме того, Трамп призвал газету New York Times обнародовать имя своего "источника", предположив, что его не существует.

Напомним, в пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что некое подразделение российской военной разведки, якобы связанное с попытками покушений в Европе, в прошлом году якобі предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане - в том числе американских военных.

Как сообщалось, у Трампа отрицают, что он знал о "заговоре" России с талибами против США.





... Nobody's been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine - Where's Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their "source"?