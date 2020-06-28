В Тернопольской области из-за наводнения подтопило санаторий

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Тернопольской области в результате прохождения паводковой волны по реке Днестр подтопило областной детско-коммунальный санаторий в городе Залещики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Тернопольской области.

"По состоянию на 28 июня 2020 года остаются подтопленными 107 зданий в 7 населенных пунктах, из них: 49 жилых, 58 хозяйственных (было 53 жилых, 69 хозяйственных) и областной детско-коммунальный санаторий в городе Залещики", - говорится в сообщении.

Также на утро было подтоплено 740 га сельскохозяйственных угодий в 20 населенных пунктах (было 752 га), в том числе 263 частных приусадебных участка (было 265 участков) и подтоплено 44 колодца (было 73).

Кроме того, на утро 28 июня было откачано воду из 4-х жилых зданий, 11-и хозяйственных построек, 37 колодцев и с 2-х приусадебных участков откачано 340 м куб. воды, подвезено 4 тонны питьевой воды.

Напомним, СБУ расследует причины разрушительных наводнений на западе Украины по статье экоцид.



