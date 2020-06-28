В Гонконге арестовали более 50 человек после столкновений во время протестов

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Гонконге полиция арестовала по меньшей мере 53 человека после столкновений во время протестов. Люди продолжают митинговать против введения нового законодательства относительно автономной территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

"В Гонконге в воскресенье, 28 июня, прошли протесты против введения нового законодательства относительно автономной территории, в частности против принятого в конце мая закона о национальной безопасности Гонконга. Изначально планировалось провести "молчаливый протест". Впрочем, как утверждает полиция Гонконга, впоследствии его участники начали скандировать лозунги и отказались выполнять указания полиции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что между полицией и демонстрантами начались стычки, и силовики применили слезоточивый газ. Поскольку толпа "не прекращала противозаконных действий", полиция действовала решительно и приняла меры по аресту.

"Всего, по официальным данным, арестованы 53 человека. Их обвинили в участии в незаконных собраниях. В полиции добавили, что некоторые протестующие еще пытались перекрыть дороги в районе собраний митингующих", - отмечается в сообщении.

Напомним, 28 мая парламент КНР проголосовал за закон о "национальной безопасности" Гонконга.

Позже Лондон объявил о мерах в ответ на ограничение автономии Гонконга.