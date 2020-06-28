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На Прикарпатье до сих пор откачивают воду из домов и дворов после паводков

На Прикарпатье до сих пор откачивают воду из домов и дворов после паводков

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В Ивано-Франковской области сегодня откачивали воду из подвальных помещений жилых домов, дворов, приусадебных участков, сельскохозяйственных угодий и колодцев в 8 районах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"На Прикарпатье продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Сегодня осуществляли откачку воды из подвальных помещений жилых домов, дворов, приусадебных участков, сельскохозяйственных угодий и колодцев в Галицком, Городенковском, Кольском, Коломыйском, Надворнянском, Снятинском, Тисменицком, Тлумацком районах", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за паводков затопило шесть солнечных станций.

Источник: УНН
Теги: Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, ГСЧС, паводки
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