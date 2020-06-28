Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку Архив
13590

Концерт мировых звезд Global Citizen собрал около 7 млрд долл на борьбу с COVID-19

Концерт мировых звезд Global Citizen собрал около 7 млрд долл на борьбу с COVID-19

КИЕВ. 28 июня. УНН. Движению Global Citizen удалось собрать 6,9 млрд долл на борьбу с COVID-19, организовав концерт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter Global Citizen.

"Вы вместе с ведущими артистами обратились к мировым лидерам, филантропов и корпораций, с призывом поддержать нашу миссию по обеспечению помощи в борьбе с COVID-19 во всем мире. Ваши усилия помогли мобилизовать 6,9 млрд долларов для оказания помощи в борьбе с COVID- 19", - указано в сообщении.

Отмечается, что к благотворительному концерту "Глобальная цель: объединиться для нашего будущего" присоединились Майли Сайрус, Джастин Бибер, Джей Бальвин, Шакира и другие.

Напомним, в мире обнаружили почти 10 млн случаев коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.