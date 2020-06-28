Концерт мировых звезд Global Citizen собрал около 7 млрд долл на борьбу с COVID-19

КИЕВ. 28 июня. УНН. Движению Global Citizen удалось собрать 6,9 млрд долл на борьбу с COVID-19, организовав концерт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter Global Citizen.

"Вы вместе с ведущими артистами обратились к мировым лидерам, филантропов и корпораций, с призывом поддержать нашу миссию по обеспечению помощи в борьбе с COVID-19 во всем мире. Ваши усилия помогли мобилизовать 6,9 млрд долларов для оказания помощи в борьбе с COVID- 19", - указано в сообщении.

Отмечается, что к благотворительному концерту "Глобальная цель: объединиться для нашего будущего" присоединились Майли Сайрус, Джастин Бибер, Джей Бальвин, Шакира и другие.

Напомним, в мире обнаружили почти 10 млн случаев коронавируса.