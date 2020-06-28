В Запорожской области из-за столкновения автомобиля с деревом погибла женщина, четверо людей пострадали

КИЕВ. 28 июня. УНН. На автодороге Запорожье-Мариуполь водитель съехал в кювет и врезался в дерево. В результате чего пострадало 4 человека, из них 2 детей и один человек погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Так, 28 июня в 6:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Запорожье-Мариуполь.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что автомобиль Hyundai съехал в кювет и совершил столкновение с деревом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия 51-летнюю пассажирку зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину и передали работникам скорой медицинской помощи.

"Также в ДТП пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка, которых госпитализировали в центральную районную больницу. В результате происшествия погибла 30-летняя пассажирка автомобиля. Водитель от медицинской помощи отказался", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, на трассе под Одессой столкнулись легковушка и бус на буксире, есть погибший.