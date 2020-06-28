В Глазго произошло еще одно нападение с ножом, умер человек

КИЕВ. 28 июня. УНН. В шотландском Глазго в воскресенье, 28 июня, произошло еще одно нападение с ножом, человека зарезали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.

"Часть улицы в Глазго была ограждена после того, как в воскресенье днем человека зарезали во время целеустремленного нападения", - сообщили в СМИ.

Указано, что сразу после обеда на место вызвали офицеров полиции.

"Мы можем подтвердить, что нас вызвали в 12:10 28 июня, на сообщение о нападении на Арглайл-стрит, Глазго. Офицеры пока на месте преступления. Мы считаем, что это был целенаправленный нападение и не считаем, что существует угроза для широкой общественности", - сообщила на странице в Twitter центральная полиция Глазго.

Напомним, 26 июня злоумышленник с ножом напал на людей в Глазго.