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"Динамо" заинтересовалось лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии

"Динамо" заинтересовалось лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии

КИЕВ. 28 июня. УНН. Футболист ФК "Осиека" Мирко Марич может перебраться в киевское "Динамо", об этом сообщает 24Sata, передает УНН.

По информации источника, "бело-синие" уже полгода наблюдают за хорватским форвардом. Конкурентом для Динамо за 25-летнего нападающего может стать "Монца", которая будет выступать в Серии B в следующем сезоне. Кроме того, владельцем итальянского клуба является Сильвио Берлускони.

Сказано, что "Динамо" готово предложить за Марича 4 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Марич забил 19 голов в 29 матчах чемпионата Хорватии - лучший показатель.

Источник: УНН
Теги: футбол
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