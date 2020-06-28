"Динамо" заинтересовалось лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии

КИЕВ. 28 июня. УНН. Футболист ФК "Осиека" Мирко Марич может перебраться в киевское "Динамо", об этом сообщает 24Sata, передает УНН.

По информации источника, "бело-синие" уже полгода наблюдают за хорватским форвардом. Конкурентом для Динамо за 25-летнего нападающего может стать "Монца", которая будет выступать в Серии B в следующем сезоне. Кроме того, владельцем итальянского клуба является Сильвио Берлускони.

Сказано, что "Динамо" готово предложить за Марича 4 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Марич забил 19 голов в 29 матчах чемпионата Хорватии - лучший показатель.