В Кировоградской области исчезла несовершеннолетняя

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 июня. УНН. Жительница села Ясиноватка Александрийского района, Светлана Романовна Буевская, 2007 года рождения, 26 июня около 20:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Об этом УНН сообщили в Александрийском отделе полиции.

"Была одета в рубашку черного цвета с бордовым оттенком в клеточку и джинсовый комбинезон с шортами, белые кроссовки. Средней телосложения, рост - 160 сантиметров, волосы рыжего цвета ниже плеч", - отметили в полиции.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 0972899791, 0667928208 или 102.