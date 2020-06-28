Новости: Общество
Воскресенье, 28 июня 2020, 23:34 • Денис Масликов • 5790
Синоптики предупредили о грозах с градом на Левобережье и в западных областях
КИЕВ. 28 июня. УНН. 29 июня на Левобережье и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.
"29 июня на Левобережье и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве ожидается гроза: отдыхающих призвали воздержаться от купания.
Источник: УНН
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