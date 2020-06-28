Синоптики предупредили о грозах с градом на Левобережье и в западных областях

КИЕВ. 28 июня. УНН. 29 июня на Левобережье и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.

"29 июня на Левобережье и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ожидается гроза: отдыхающих призвали воздержаться от купания.