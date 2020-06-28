Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
5790

Синоптики предупредили о грозах с градом на Левобережье и в западных областях

Синоптики предупредили о грозах с градом на Левобережье и в западных областях

КИЕВ. 28 июня. УНН. 29 июня на Левобережье и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.

"29 июня на Левобережье и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ожидается гроза: отдыхающих призвали воздержаться от купания.

Источник: УНН
Теги: погода, град, грозы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.