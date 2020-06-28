Папа Франциск в воскресной молитве вспомнил о пострадавших от наводнений в Украине

КИЕВ. 28 июня. УНН. Во время воскресной встречи с верными Папа римский Франциск пожелал, чтобы люди, которые страдают от наводнений на западе Украины, почувствовали "Господа утешения и братскую помощь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Он также поощрил молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, страдающих от войн.

"Дорогие братья и сестры, в следующий вторник, 30 июня, состоится четвертая Конференция Евросоюза и ООН для "поддержки будущего Сирии и региона", - напомнил Папа Франциск, обращаясь к участникам воскресной молитвы "Ангел Господень", и призывал: "Помолимся за эту важную встречу, чтобы она смогла улучшить трагическое положение сирийского народа и соседних народов, в частности, Ливана, в контексте серьезных экономической и общественно-политического кризисов, заостренных пандемией".

Выступая в воскресенье, 28 июня, из окна Апостольского дворца Папа Франциск также сказал: "Призываю молиться также и за население Йемена, также и здесь, особым образом, за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также тех, кого поразили сильные наводнения в западной Украине: пусть они станут свидетелями Господнего утешения и братской помощи", - пожелал он.

Напомним, Папа Франциск лично занимается вопросом освобождения нацгвардейца Маркива.