Женский теннисный турнир WTA состоится в августе в Праге

КИЕВ. 28 июня. УНН. Женский турнир WTA по теннису состоится в августе в Праге, сообщили организаторы мероприятия, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Новые состязания были включены в график WTA внеочередно после вынужденной паузы из-за коронавируса.

"Это для нас большая честь. Возможность организовать турнир в это необычное время воспринимаем как признание успехов чешского женского тенниса, а также знак доверия нашим организаторам", - заявил президент Чешского теннисного союза Иво Кадерку.

В заявленные сроки, то есть с 10 по 15 августа, должен был пройти теннисный турнир в канадском Монреале, однако из-за пандемии коронавируса Rogers Cup пришлось перенести на 2021 год.